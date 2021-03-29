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Митрополит Антоний объяснил, чем молитва отличается от медитации

29.03.2021 / 17:15
Митрополит Антоний объяснил, чем молитва отличается от медитации
Источник: Центр информации УПЦ
Настоящая молитва всегда исходит из сердца, стремящегося к добру, а медитировать можно, оставаясь и злым, мстительным, потому что к духовной жизни медитация никакого отношения не имеет

Настоящая молитва наполняет сердце любовью и миром, дает силы проходить испытания, а медитация создает иллюзию гармонии, которая при первых же трудностях растворится.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине»,об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Молитва - это крик души к Богу, просьба о помощи, слова благодарности. Молитва - это дар Божий, и ее происхождение - Божественное. Медитация не имеет Божественного начала, у нее другие цели и задачи. Она не приближает человека к Богу, а сосредоточивает его на самом себе, своих ощущениях, состояниях, эмоциях», - объяснил митрополит Антоний.

Владыка рассказал о том, что методики совершения молитвы и медитации, как и конечная их цель, абсолютно разные.

«Молитве чуждо отслеживание каких‑либо состояний и, тем более, сосредоточение на них. Она исходит из сердца и ведется разумом. Каждое слово должно быть сознательным, вдумчивым и благоговейным. Практики медитации предлагают расслабление, погружение в некую реальность, созданную воображением, то есть в иллюзорный мир. И если человек психически не устойчив, такие практики могут легко довести до раздвоения личности, сумасшествия», - подчеркнул владыка.

Он напомнил, что настоящая молитва всегда исходит из сердца, стремящегося к добру, а медитировать можно, оставаясь и злым, мстительным, потому что к духовной жизни медитация никакого отношения не имеет.

По мнению митрополита Антония, важно понять, что медитация, как правило, направлена на возвеличивание человеческих возможностей, а это «очень опасный путь, человек очень скоро может увидеть всю свою несостоятельность и немощь».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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