Митрополит Антоний объяснил, чем молитва отличается от медитации

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Немецкие врачи призывают ввести жесткий локдаун
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Блинкен сообщил Берлину позицию США по "Северному потоку-2"
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Премьер Армении подаст в отставку для проведения выборов
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В ЕС представили "паспорт вакцинации": начнет действовать с 15 июня
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Байден позвал Путина на климатический саммит
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Зеленский ввел в действие решение СНБО об аннулировании лицензий и спецразрешений на пользование украинскими недрами 19 компаниям
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МВФ и Украина в ближайшие несколько месяцев продолжат обсуждение реформ в бюджетной и фискальной сфере – Фонд
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12:51
"Нафтогаз" назвал цену на газ для населения в апреле
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МВФ планирует выделить 650 миллиардов на восстановление мировой экономики
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Усиленный карантин в "красных" зонах: ФОПам и сотрудникам предприятий выплатят по 8 тысяч
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Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards
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В автомобиле жителя Ривненщины нашли янтаря на 200 тысяч
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На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину
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В Виннице открылась выставка уникальной бубновской керамики
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В Кропивницком два человека пострадали от взрыва в многоэтажке
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Perseverance начал исследовать Марс с помощью лазера12.03.2021 / 05:38Последние новости рубрики
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Полиция разоблачила схему незаконной легализации иностранцев на территории Украины
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В Ривне произошел пожар в здании ОГА
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Из снежных заносов вытащили 13 "скорых" и 10 автобусов
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Километровые пробки и отмененные авиарейсы: на Германию налетел зимний шторм
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05:56
Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
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