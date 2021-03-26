Польское издание Neizalezna считает, что санкции против Медведчука стали катализатором для эскалации конфликта на Донбассе

Об этом пишет один из самых популярных польских информационных интернет-порталов Neizalezna.

«На рубеже февраля и марта стало ясно, что обострение ситуации носит перманентный характер, и 19 февраля усугубление напряженности на Донбассе стало одной из тем заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины», – сообщает издание.

По мнению автора статьи, эскалация конфликта вызвана тем, что Владимир Зеленский не смог выполнить одно из основных своих предвыборных обещаний – урегулировать конфликт на Донбассе путем выполнения Минских соглашений и активного участия в переговорном процессе.

Кроме того, польский интернет-ресурс цитирует российского военного обозревателя Павла Фельгенгауэра, который считает, что в ближайшие месяцы обострение будет только усиливаться.

«Импульсом к обострению ситуации могут стать санкции, введенные Украиной в отношении Виктора Медведчука», – отмечает журналист.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что надеется: украинской власти хватит «трезвого ума», чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере временно оккупированных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.