Семенченко был фактическим организатором НВФ, Шевченко обеспечивал финансирование и поставки амуниции – СБУ

"На первом этапе реализации мы предъявили шесть подозрений основным фигурантам, которые фактически возглавляли те или иные направления деятельности этой частной военной компании (ЧВК). Подозрения еще будут обязательно…Назначено еще ряд исследований и экспертиз, по результатам которых будут еще другие подозрения", - сказал 25 марта на брифинге начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш.

Поясняя, что именно инкриминируют бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко и агенту Национального антикорруционного бюро Евгению Шевченко, начальник главка рассказал: "Семенченко в 2018 году совместно с Шевченко и при содействии других лиц, которых мы не разглашаем на сегодняшний день, организовали и осуществили регистрацию на территории одного из иностранных государств частной военной компании", - сказал Головаш.

Он уточнил, что СБУ икриминирует Семенченко "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе Шевченко незаконное воинское формирование (НВФ)".

То есть, как пояснил начальник ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, Семенченко, "был фактически организатором, руководителем и непосредственно составлял трудовые контракты и договоры, ему объявлено о подозрении по ч.3 ст.260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных и вооруженных формирований – ИФ)".

"Евгению Шевченко, который выполнял ролевое участие, а именно, обеспечивал поиск каналов финансирования и поставки военной амуниции, специального снаряжения, техсредств и боеприпасов, уведомлен о подозрении по ч.2 ст.260. Также час назад мы дополнительно предъявили подозрение Шевченко по ч.2 ст.133 УК (совершение преступления в составе группы)", - уточнил Головаш.

Он подчеркнул: "Факт создания ЧВК мы рассматриваем как угрозу совершения преступления, предусмотренного статьей УК "наемничество" лицами, которые входили в состав НВФ, в том числе самого Семенченко".

По словам начальника главка, ходатайства об избрании фигурантам дела меры пресечения, направлены в Печерский районный суд, решения пока еще не приняты.

"Есть еще много эпизодов противоправной деятельности, которые мы будем документировать", - отметил он.

При этом Головаш подчеркнул, что СБУ с лета прошлого года проверяет деятельность общественных организацией и охранных структур. "Мы будем продолжать реализацию имеющихся у нас наработок. Право на силу имеет только государство", - сказал начальник главка.

В свою очередь начальник департамента Офиса генпрокурора Ян Стрелюк, говоря об обоснованности предъявленных подозрений, отметил: "Любые инсинуации и комментарии причастных к этому лиц считаю неуместными".

24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным следствия ГУ СБУ в г. Киев и Киевской области, организаторами деятельности группы были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко.

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