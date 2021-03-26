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Кузьмин: Системная работа по демонизации Медведчука направляется и контролируется извне

27.03.2021 / 14:02
Сегодня уже для многих очевидно, что война, объявленная властью Медведчуку, ведется масштабно и планово. Механизм ведения "боевых действий" выстроен по стандартному принципу функционирования спецслужб. Системная работа по демонизации Виктора Медведчука направляется и контролируется извне, а организовывается и реализуется внутри Украины. Методологическое и смысловое ее наполнение - результат кропотливой работы по заданным сценариям колонизации.

При этом использование возможностей правоохранительных органов для создания информационных поводов с целью формирования негативного общественного мнения в отношении Медведчука является одним из инструментов власти. Медведчука ждут новые уголовные дела, фальсификация доказательств, широкое медийное освещение псевдоразоблачений, якобы основанных на материалах этих расследований, а также агрессия контролируемых властью радикалов. Его пытаются сделать "токсичным", деморализовать и, сломив волю к сопротивлению, выдавить из страны в вынужденную эмиграцию.

Почему именно Медведчука? Потому что именно Медведчук, системно выступающий за восстановление суверенитета Украины, призывающий бороться с внешним управлением и колониальной администрацией, является последним препятствием для окончательного порабощения и разграбления Украины международными мошенниками и аферистами.

Ренат Кузьмин

Медведчук, Кузьмин
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