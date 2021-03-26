Репрессии против Медведчука и его партии нужны Зеленскому, чтобы завоевать избирателей Порошенко в образе «Порошенко 2.0», - Чаплыга

Так политический активист и блогер Михаил Чаплыга прокомментировал в Facebook обыски, которые СБУ и ГПУ провели 25 марта в офисе крупнейшей оппозиционной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Для понимания Анархист обратит ваше внимание на важную деталь. Практически официальный лозунг Зеленского и компании - «Такого не было даже при Порошенко!» Зачем нужен такой лозунг? Две глобальные причины. Читаю блог Джона Хербста на The Atlantic Council. Хербст - он, кстати, в ранге посла США руководил «оранжевой революцией» - прямо пишет, что США объявили санкции против Медведчука еще в 2014 году», - сообщил блогер.

«Правда, Хербст предусмотрительно не пишет, что за эти годы Медведчук только увеличил свое влияние и провел в Раду вторую (!!!) по величине оппозиционную фракцию. И понятно, почему не пишет. Потому как сразу вопрос у нас - а, может, США не такие страшные, как их малюют?! Но, как выразился Хербст, теперь «Зеленский исправил эту ситуацию» (Zelenskyy has now rectified this)», - процитировал активист американского дипломата.

Вместе с тем Чаплыга обратил внимание на несоответствие в заявлении СБУ, отметив, что за 7 лет так и не удалось найти доказательства противоправных действий.

«Да, внимательно следим за руками! Какая официальная причина обысков? Якобы представители «Украинского выбора» Медведчука участвовали в так называемом референдуме в Крыму. А как же так, «референдум» был в 2014 году, а доказательств причастности как не было, так и нет? Неужели за 7 лет нельзя было найти доказательства? Нельзя, конечно, если их нет!» - подчеркнул блогер.

«Короче, вечером Хербст пишет в газете - а утром СБУ в ОПЗЖ в кабинете!» - сострил политический активист.

Чаплыга также объяснил, что Зеленскому больше не нужны 73 %, голосовавших за него во втором туре, потому что теперь он борется за 24 % избирателей, поддержавших Порошенко.

«А вторая причина - это борьба за избирателя. Только за избирателя Порошенко. Кто там еще не понял, что 73 % Зеленскому больше не нужны? Теперь электорат Зеленского и «слуг» - это те 24 %, что голосовали за Порошенко. Но этого избирателя еще нужно завоевать. Поэтому мы видим и запрет телеканалов, и репрессии против оппозиции во главе с Медведчуком, и обыски в офисе ОПЗЖ», - пояснил политический активист.

По словам Чаплыги, репрессии против Медведчука и его партии нужны Зеленскому для того, чтобы завоевать избирателей Порошенко в образе «Порошенко 2.0».

«Короче, голосуйте за Зеленского, а не за Порошенко, потому что такого не было даже при Петре! А репрессии против Медведчука нужны, чтобы убедить избирателей Порошенко голосовать за Зеленского. Потому что Зеленский - это «Порошенко 2.0».

Ну а дальше «зеленые» будут вести себя под влиянием описанных двух факторов. Таково предсказание Анархиста», - заключил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.