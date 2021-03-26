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В Раде нет проектов постановлений об увольнении министров - Разумков

26.03.2021 / 10:47
Народные депутаты не вносили на рассмотрение парламента проекты постановлений об увольнении тех или иных министров, которые можно было бы рассматривать в сессионном зале, и вряд ли в ближайшее время внесут.

Такое мнение Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высказал в эфире Украинского радио, комментируя информацию о перспективах увольнения министра здравоохранения.

"Относительно разговоров об отставке Степанова, они идут достаточно давно. Они инициировались некоторыми политическими силами, представленными в парламенте, но по состоянию на сегодняшний день ни по одному из министров реальных проектов постановлений об увольнении, которые вскоре могли бы быть рассмотрены в зале нет. Я не уверен, что в ближайшее время они появятся", - сказал Разумков.

Он добавил, что к работе руководства Минздрава есть вопросы относительно процесса обеспечения страны вакцинами против коронавируса, но не может быть во всем виновато одно ведомство. "Есть проблемы, большие проблемы. Я не буду на черное говорить, что это белое, немало критики звучит и в сторону Минздрава, и в сторону других ведомств. Но здесь должна быть единая позиция всех представителей власти для объединения усилий для того, чтобы защитить граждан", - сказал председатель ВР.

Разумков считает, что во время пандемии и кампании по вакцинации, менять министра будет не в пользу этим процессам.

Как сообщалось, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. За день до этого, 23 февраля, прибыли 500 тысяч доз вакцины Covishield, разработанной Oxford/AstraZeneca и произведенной на мощностях Serum Institute.

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увольнение, коронавирус, РФ, Разумков
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