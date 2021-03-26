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Еще одна область официально "краснеет" с 27 марта

26.03.2021 / 17:12
С 27 марта на территории Николаевской области вводят "красный" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram

Дословно: "Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Государственная комиссия решила установить с 00:00 27 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Николаевской области и применить на территории области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красный" уровень эпидемической опасности".

Напомним: Минздрав внес Николаевскую и Черкасскую области в перечень "красных" зон, где эпидемия коронавируса распространилась сильнее всего в Украине. Теперь в этом списке 11 регионов.

Источник

коронавирус, карантин
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