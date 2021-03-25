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Где в Украине ожидается самый большой рост заражений COVID: прогноз ученых

25.03.2021 / 16:15
В Национальной академии наук дали прогноз по распространению коронавируса в регионах. Самая плохая ситуация будет наблюдаться в Киеве и еще восьми областях.

Об этом свидетельствует прогноз НАН Украины.

Ученые рассмотрели сценарии по распространению COVID-19, согласно которому больше всего заражений ожидается в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой области и в Киеве.

Напомним, ученые прогнозируют рост заражений коронавирусом в Украине как минимум до апреля.

Также в НАН сообщали, что число новых случаев COVID в Украине удваивается каждые три недели.

Отметим, в Украине расширили "красную" зону карантина, добавив Львовскую область. Теперь в этой зоне Киев и восемь регионов.

Источник

коронавирус
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