Где в Украине ожидается самый большой рост заражений COVID: прогноз ученых

Об этом свидетельствует прогноз НАН Украины.

Ученые рассмотрели сценарии по распространению COVID-19, согласно которому больше всего заражений ожидается в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой области и в Киеве.

Напомним, ученые прогнозируют рост заражений коронавирусом в Украине как минимум до апреля.

Также в НАН сообщали, что число новых случаев COVID в Украине удваивается каждые три недели.

Отметим, в Украине расширили "красную" зону карантина, добавив Львовскую область. Теперь в этой зоне Киев и восемь регионов.

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