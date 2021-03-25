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Епископ УПЦ объяснил, что поможет исцелить украинское общество

25.03.2021 / 16:22
Епископ УПЦ объяснил, что поможет исцелить украинское общество
Источник: Центр информации УПЦ
Прощением мы проявляем смирение и истинную любовь

Украинское общество может исцелиться через прощение.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом заявил викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

«Наше общество разорвано войной, ненавистью друг ко другу, злостью, распрями и взаимной враждой. Оно может исцелиться только одним путём - через прощение. Без условий, без нареканий, без притязаний, а только через смирение и любовь. Одна фраза «Прости, и я прощаю» превратит каждого из нас в человека, наделённого Божьей властью. А воспользуемся ли мы этой возможностью, зависит исключительно от каждого из нас», - отметил епископ Виктор.

По его мнению, по-настоящему простить может не закон, а человек, наделенный такой властью от Бога.

«Прощение - это прерогатива царя, атрибут власти, потому что закон простить не может. Простить может только тот, кому принадлежит такая власть. Тот, кому Бог даровал её», - подчеркнул архиерей.

Епископ Виктор напомнил, что прощением мы проявляем смирение и истинную любовь.

«Прощение - это акт смирения, потому что только тот, кто ощущает своё несовершенство перед лицом Божьим, может смириться и простить себе подобного Также прощение - это проявление любви. Ведь тот, кто любит Бога, не может не любить людей. Более того, прощение - это дыхание Духа Святого. Попробуйте простить своих обидчиков, и вы ощутите присутствие Бога в своей жизни», - подытожил владыка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ Виктор
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