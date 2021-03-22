Войти | Зарегистрироваться
15:46

понедельник,
22 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский ввел в действие решение СНБО по российским банкам

22.03.2021 / 15:23
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта о продлении санкций в отношении 2 российских банков – Сбербанка и Проминвестбанка.

Об этом сообщает сайт президента

Указом от 19 марта Зеленский ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 11 марта.

Также президент ввел в действие другое решение СНБО от 11 марта – "О создании Центра противодействия дезинформации".

Кроме того, другим указом президент ввел в действие решение СНБО от 19 марта "О мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины".

Как отмечается в документе, своим решением СНБО признал недостаточно эффективной деятельность Кабинета министров по обеспечению проведения государственной политики в сфере управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами.

Напомним: 11 марта СНБО продлил на 3 года действие санкций в отношении 2 российских банков - Сбербанка и Проминвестбанка.

Источник

банк, СНБО, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.