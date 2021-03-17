Марунич: Медведчук является единственной альтернативой Зеленскому

Кроме того, люди видят, что эти обещания вместо Зеленского выполняет председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. А Президент за это подвергает его санкциям и репрессиям. Поэтому Медведчук является очевидной для украинцев альтернативой действующему главе государства.

Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«Альтернатива (Владимиру Зеленскому. – Ред.) есть, на самом деле, тот же Медведчук. Есть политики, которые делают что-то и выполняют обещания, данные народу. Зеленский обещал закончить войну – не закончил, обещал тарифы умеренные, по крайней мере, – не сделал этого, обманул людей. Есть политики, которые отвечают за свои слова, а Зеленский с ними (политиками. – Ред.) борется», – отметил Марунич.

Он подчеркнул, что действия власти против Виктора Медведчука являются кампанией политических репрессий, и люди это прекрасно видят.

«По сути, мы сейчас видим уже кампанию политрепрессий против Виктора Медведчука. Вот и все. Люди должны, в конце концов, осознать свои интересы личные, прийти на выборы и проголосовать не за тех, кто им обещает какие-то мифические посадки Петра Алексеевича Порошенко», – сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.