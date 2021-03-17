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Чтобы не было Буковеля: Кличко просит Кабмин ужесточить карантин в "оранжевой" зоне

17.03.2021 / 09:01
Чтобы не было Буковеля: Кличко просит Кабмин ужесточить карантин в "оранжевой" зоне
Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне, в частности, в столице.

Об этом шла речь на брифинге городского головы Киева 16 марта

Прямая речь: "Киев обращается к правительству и просит расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне.

Также обращаюсь к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий.

В частности, о проведении массовых собраний, соблюдении масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведении спортивных соревнований.

Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей - до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем".

По словам Кличко, за последние полторы недели в Киеве количество больных на коронавирус и госпитализированных увеличилось почти вдвое.

Так, за  сутки 15 марта в столице обнаружили 999 новых случаев и динамика, по словам Кличко, "угрожающая".

В стационарах медучреждений столицы - более 3500 госпитализированных больных на коронавирус или с подозрением. Из них 71% - в тяжелом состоянии.

Кличко добавил, что это самая сложная ситуация для медиков Киева от начала пандемии.

Мэр Киева считает, что с такими темпами уже через несколько дней мест в больницах не будет.

Он требует, чтобы местным властям вернули полномочия самостоятельно принимать решение о новых ограничениях.

Также Кличко призвал представителей бизнеса ответственно относиться к ограничениям: "контролируйте наполненность заведений и соблюдение санитарных требований. Иначе, если ситуация ухудшится, - учреждения вновь будут закрыты".

Напомним: 18 марта в Киеве на стадионе "Олимпийский" запланирован матч 1/8 финала Лиги Европы между украинским ФК "Шахтер" и итальянской "Ромой".

За сутки 15 марта в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 9 642 лицам, госпитализировали 2 005 человек, умерли 264, выздоровели 6 202 человека.

За сутки 15 марта в столице зафиксировали резкий скачок больных COVID – 999 новых случаев. 12 марта зафиксировали - 1049 случаев.

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коронавирус, карантин, Кличко
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