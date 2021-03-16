Запрет судьям получать адвокатское свидетельство будет иметь печальные последствия для всех

В Совете адвокатов Украины уже готовят механизм привлечения к ответственности всех, кто получил адвокатское свидетельство, приостановил его действие.

"Решение "недеградированных" судей с улицы Орлыка с предводителем пятой колонны Данишевской о запрете судьям получать адвокатское свидетельство будет иметь печальные последствия для всех", - отмечают судьи в телеграмм-канале "Под мантией".

Авторы поста подчеркивают, что "сложно подобрать слова для этих "мудрецов" с Большой палаты Верховного Суда, которые не только закрыли доступ к профессии адвоката судьям, но и де-факто дали новый механизм для привлечения судей к ответственности".

"А раз судьи Большой палаты такие "принципиальные", мы просим Совет адвокатов Украины, в первую очередь, привлечь к ответственности именно судей Большой палаты Верховного Суда, которые приостановили свои свидетельства адвокатов. Потом перетрусить судей Верховного Суда. Там ещё больше таких же судей, с приостановленными свидетельствами", - говорится в сообщении.