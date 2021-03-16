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Запрет судьям получать адвокатское свидетельство будет иметь печальные последствия для всех

16.03.2021 / 19:10
Председатель комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины, защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Анна Боряк заявила, что ее комитет готовит обращение к Совету адвокатов Украины по поводу создания механизма привлечения к дисциплинарной ответственности действующих судей, прокуроров и детективов, которые получили свидетельства о праве заниматься адвокатской деятельностью, остановили их действие и в то же время нарушают на своей должности права действующих адвокатов.

В Совете адвокатов Украины уже готовят механизм привлечения к ответственности всех, кто получил адвокатское свидетельство, приостановил его действие.

"Решение "недеградированных" судей с улицы Орлыка с предводителем пятой колонны Данишевской о запрете судьям получать адвокатское свидетельство будет иметь печальные последствия для всех", - отмечают судьи в телеграмм-канале "Под мантией"

Авторы поста подчеркивают, что "сложно подобрать слова для этих "мудрецов" с Большой палаты Верховного Суда, которые не только закрыли доступ к профессии адвоката судьям, но и де-факто дали новый механизм для привлечения судей к ответственности".

"А раз судьи Большой палаты такие "принципиальные", мы просим Совет адвокатов Украины, в первую очередь, привлечь к ответственности именно судей Большой палаты Верховного Суда, которые приостановили свои свидетельства адвокатов. Потом перетрусить судей Верховного Суда. Там ещё больше таких же судей, с приостановленными свидетельствами", - говорится в сообщении.

адвокаты, ВС, Данишевская
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