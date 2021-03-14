Митрополит Онуфрий рассказал о духовном смысле Великого поста

Великий пост – время, когда христиане должны активно готовиться к встрече с воскресшим Христом и для этого должны совершать добрые дела и наполнять себя добрыми мыслями.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере».

«Пост является естественным для человека. Что такое пост? Пост – это воздержание от скоромной пищи, от злых дел, от злых мыслей, злых слов и наоборот – понуждение себя к творению добрых дел, к тому, чтобы говорить добрые слова и наполнять себя добрыми мыслями», – рассказал Предстоятель УПЦ.

По словам Блаженнейшего, пост и особенно воздержание от скоромной пищи естественно для человека, потому что люди, жившие в раю, вкушали только растительную пищу, и после изгнания из рая и до всемирного потопа люди не вкушали мясной пищи.

«Пост приятен Богу, потому что Он хочет, чтобы мы вернули себя к естественному, первоначальному состоянию. И Бог любит, когда мы подвизаемся в посте, когда мы заставляем себя воздерживаться от скоромной пищи, и особенно – от греховных дел, от недобрых слов и мыслей», – добавил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ рассказал, что за сохранение поста Господь дает человеку особое, духовное, вознаграждение, а также привел в пример святых жен и мужей, подвизавшихся в строгом посте и молитве и проживших много лет.

«Преподобный Антоний Печерский, основатель нашей Лавры, с юности своей жил в монастырях – в посте и молитве. Он прожил 90 лет. Преподобный Антоний Великий, который подвизался в Египетской пустыне, прожил 105 лет. Преподобный Павел Фивейский, живший там же, где преподобный Антоний, прожил 113 лет. Преподобный Марк Афинский прожил 130 лет, из них 95 – в пустыне, в такой глубокой пустыне, что даже не видел человека. Так что пост — не враг нашего здоровья и нашей земной жизни. Он продлевает нашу земную жизнь и является ходатаем жизни вечной», – рассказал Блаженнейший.

«В пост мы должны брать на себя какой-нибудь небольшой подвиг, и в этот пост всем верующим нашей Украинской Православной Церкви благословляются каждый день читать по одной кафизме и творить по шесть поклонов. Три поклона – с молитвой "Отче наш" и просить Бога, чтобы Он простил нам наши грехи. А три поклона – с молитвой "Богородице Дево, радуйся" и просить, чтобы Бог благословил нашу украинскую землю и наш украинский народ. Пусть Бог благословит всех нас», – добавил Митрополит Онуфрий.