Коронавирус: Минздрав обновил данные по "красным" и "оранжевым" регионам

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16:45
В Евросоюзе одобрили вакцину против коронавируса Johnson & Johnson
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16:17
Дания приостанавливает вакцинацию от COVID препаратом AstraZeneca
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17:59
BioNTech и Pfizer следующем году могут изготовить 3 миллиарда доз COVID-вакцины
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17:45
ЕС удвоит объем доступных вакцин от COVID до 100 млн доз в месяц
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17:14
Австрия приостановила вакцинацию партией препарата AstraZeneca из-за смерти женщины
- 16:45
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09:42
S&P ожидает роста экономики в 2021 году на уровне 4%
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10:54
Секретарь СНБО: предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу
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14:46
В этом году состоится еще три этапа повышения пенсий - Шмыгаль
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13:53
Премьер отмечает попытки монополизации цен на продукты и ожидает стабилизации цен в конце марта
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11:47
Украинская экономика вырастет на 4,3% ВВП в 2021г. - прогноз
- 09:42
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06:22
В Запорожском ботаническом саду расцвели гиацинты и кливии
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05:58
На Черниговщине почтили память жертв Корюковской трагедии
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06:11
В Запорожье археологи исследуют затонувшие корабли в Днепре
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06:29
Франковец на велосипеде добрался до вершины Говерлы
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06:07
У задержанного торговца оружием при обысках изъяли автомат, два пистолета-пулемета, гранаты и 4000 патронов
- 06:22
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Perseverance начал исследовать Марс с помощью лазера12.03.2021 / 05:38Последние новости рубрики
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05:47
Полиция разоблачила схему незаконной легализации иностранцев на территории Украины
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05:56
В Ривне произошел пожар в здании ОГА
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06:26
Из снежных заносов вытащили 13 "скорых" и 10 автобусов
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06:45
Километровые пробки и отмененные авиарейсы: на Германию налетел зимний шторм
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05:56
Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
- 05:47