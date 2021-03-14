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Управделами УПЦ объяснил, зачем в Прощенное воскресенье просить у друг друга прощение

14.03.2021 / 17:45
Управделами УПЦ объяснил, зачем в Прощенное воскресенье просить у друг друга прощение
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка отметил, что в монастырях перед началом поста вся братия просила прощения друг у друга. Эта традиция сохраняется и сегодня

Когда мы берем на себя подвиг поста, мы должны примириться со всеми ближними.

Об этом сказал управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua.

«Прощение - это глубоко личностная категория. Мы прежде всего должны просить прощения у тех, кого обидели, кому причинили боль, с кем поступили несправедливо. Так же мы должны находить в себе силы прощать всем, кто совершил что-то против нас», — отметил митрополит Антоний.

Архиерей объяснил, что мы никогда не можем знать в полной мере последствий своих поступков. «Бывает так, что мы даже не замечаем, как наши слова или действия оскорбляют другого человека, наносят раны его сердцу. Именно поэтому существует традиция перед началом Великого поста в каждой церковной общине просить прощения друг у друга. Эта традиция связана с тем, что в древности церковная община объединяла людей, которые жили на одной территории, хорошо знали друг друга и постоянно общались не только в храме, но и в быту. Вся община совместно вступала в Великий пост. И все просили прощения друг у друга. Все перед постом примирялись со всеми своими соседями», — объясняет управделами УПЦ.

Владыка отметил, что в монастырях перед началом поста вся братия просила прощения друг у друга. Эта традиция сохраняется и сегодня.

«Все это свидетельствует о том, что мы все - одна большая христианская семья. И когда мы берем на себя подвиг поста, мы должны примириться со всеми ближними. Начинать пост в состоянии нелюбви и вражды недопустимо. Поэтому попросить прощения у всех, с кем мы общаемся, вполне нормально. Это и есть примирение с ближними, без которого невозможно примирение с Богом в дни Великого поста», — заключил митрополит Антоний.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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