В РПЦ считают, что захваты храмов в Украине провоцирует пропаганда против УПЦ

Захваты храмов Украинской Православной Церкви провоцирует пропаганда против канонической Церкви.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев), сообщает Patriarchia.ru.

«Я очень надеюсь на то, что общественность и в Украине, и за ее пределами наконец обратит внимание на то беззаконие, которое творилось при президенте Порошенко и которое, к сожалению, полностью не исчерпалось, потому что время от времени мы продолжаем слышать о захватах храмов, а та пропаганда, которая приводит к этим захватам, продолжается»,- подчеркнул архиерей.

Он отметил, что суть пропаганды против УПЦ сводится к тому, что она якобы является «пятой колонной Кремля», что это «русская Церковь на Украине», тогда как на самом деле это национальная Церковь Украины, объединяющая большинство православных верующих и украинских граждан.

«Пока эта беззаконная пропаганда будет продолжаться, до тех пор, к сожалению, будут продолжаться захваты храмов. Я очень надеюсь на то, что эта пропаганда будет приостановлена и православным верующим Украины дадут жить спокойно», - заключил митрополит Иларион.

Как сообщалось ранее, за последние 7 лет около 500 храмов УПЦ и общин стали жертвами рейдерских захватов или покушений. Наиболее горячие точки - в Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой-Буковинской и Винницкой епархиях УПЦ.

В феврале более 300 представителей приходов захваченных храмов Украинской Православной Церкви, провели съезд, результатом которого стало обращение к Президенту Украины Владимиру, премьер-министру Денису Шмыгалю, главе ВРУ Дмитрию Разумкову и к депутатам Верховной Рады.