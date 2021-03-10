Данилов назвал дату нового заседания СНБО и попросил журналистов не делать китч

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм"

Прямая речь: "На прошлой неделе мы с президентом согласовали те вопросы, которые будут рассматриваться в эту пятницу на заседании. Я хочу, чтобы вы не делали какой-то китч, я извиняюсь, из заседаний СНБО. У нас в плановом режиме, пятница - это день Совета нацбезопасности и обороны, и мы раз или два раза в месяц при необходимости собираем заседание и проговариваем вопросы, важные для страны".

Данилов отметил, что президент, как глава СНБО, формирует повестку дня, аппарат Совета помогает с документальным сопровождением, в СНБО входят 20 человек, и в зависимости от того, как они голосуют, принимаются те или иные решения.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что осложнение военной ситуации на Донбассе последнее время - это реакция России на активизацию действий Украины в отстаивании своих позиций.

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