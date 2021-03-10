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Степанов: Меня не устраивают темпы вакцинации, я ставил другую задачу

10.03.2021 / 12:48
С 24 февраля в Украине против коронавируса привито чуть более 19 тысяч человек, за день вакцинируют порядка 3 тысяч человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов не доволен темпами вакцинации и созывает селекторное совещание по этому поводу.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в МОЗ 9 марта.

Прямая речь: "Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 202 года. С начала кампании привито 19 118 человек.

Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию. Могу сказать, что на конец прошлой недели мы должны были выйти на 10 тысяч человек в сутки, которых мы должны были вакцинировать, и дальше увеличивая это количество. Мы вышли (на уровень) чуть больше 3 тысяч".

Степанов заявил, что он решил вмешаться в ситуацию, чтобы увеличить количество вакцинаций в сутки, – поэтому 9 марта проведет селекторное совещание, в котором примут участие и главы областных государственных администраций и руководство Офиса президента, и директора департаментов здравоохранения при ОГА, которые координируют вопросы вакцинации на местах. .

Глава Минздрава призвал медиков вакцинироваться даже в том случае, если они переболели COVID-19. Он пояснил: "Каждый из вас имеет разный уровень антител, и только вакцина возвращает их титр к безопасным показателям".

По словам Степанова, "вакцинация защищает от подавляющего большинства циркулирующих штаммов", от среднего и тяжелого течения болезни, от смерти.

Напомним: В Украине зафиксировали первые случаи британского варианта COVID-19: в Ивано-Франковской области на 4 марта обнаружили 2 таких мутации коронавируса.

Точных данных об эффективности имеющихся вакцин против коронавируса SARS CoV 2 в случае с мутациями вируса пока нет.

В Украине кампанию по иммунизации населения против COVID начали с прививок вакциной AstraZeneca/Covishield, произведенной в Индии одним из мировых лидеров вакцин.

Источник

коронавирус, вакцинация
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