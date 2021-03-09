В мире обнаружили более 117,4 миллиона случаев коронавируса

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Согласно этим данным, в мире подтверждены 117455738 случаев COVID-19, в частности 2605472 летальных, выздоровели 92966234 человека.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США (29696250), Индии (11229398) и Бразилии (11019344).

Как сообщалось, в Украине обнаружены 1406800 случаев заражения коронавирусом.

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