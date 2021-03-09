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В Финляндии объявили трехнедельный локдаун из-за COVID-19

09.03.2021 / 15:17
В Финляндии с 8 марта в большинстве регионов страны начался локдаун, который продлится до 28 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Старшеклассников и учащихся гимназий и профучилищ перевели на удаленное обучение на три недели.

Парламент утвердил законопроект, в соответствии с которым с сегодняшнего дня на три недели закрываются рестораны в 15 регионах, то есть по всей стране, кроме Северного Саво, Северной Карелии, Кайнуу и Центральной Похьянмаа.

Рестораны имеют право продавать еду на вынос.

Комендантский час вводится не будет. Заведения, оказывающие базовые услуги, такие как магазины, банки или парикмахерские, не закроются.

Правительство заверяет, что через три недели локдауна старшеклассники и учащиеся гимназий и профучилищ вернутся в свои учебные заведения, а рестораны снова откроются с некоторыми ограничениями.

Источник

Финляндия, Локдаун
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