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В Киево-Печерской лавре открыли школу живописи

04.03.2021 / 17:00
В Киево-Печерской лавре открыли школу живописи
Источник: Центр информации УПЦ
Школу могут посещать, как взрослые так и дети

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт lavra.ua, школу могут посещать, как взрослые так и дети.

«Евангелие учит нас тому, что только когда Господь благословляет труды, человек приобретает настоящее богатства. Поэтому особенно благодатно делать первые шаги в познании окружающего мира и отражении его красоты в произведениях искусства под духовным руководством опытных наставников», - отмечают организаторы.

Группы для взрослых проводят обучение в четверг с 18.00 до 20.00 и пятницу с 18.00 до 20.00.
С детьми обучение проводится по субботам с 12.00 до 15.00 и в воскресенье с 12.00 до 15.00. Возраст с 5 до 12 лет.

Источник: Inpress.ua
упц, живопись, Киево-Печерская лавра
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