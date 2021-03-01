Митрополит Онуфрий рассказал, что значит притча о блудном сыне

Каждый человек, который живет не по Божией, а по собственной воле, в конце концов начинает грешить и оказывается в «стране», далекой от Бога. Но нужно не отчаиваться, постом и молитвой преодолевая трудности, идти к Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий, обращаясь к верующим.

Предстоятель напомнил евангельскую притчу о блудном сыне (Лк 15, 11-32) и отметил, что этой историей Спаситель ярко показывает грех и милосердие Божие.

По словам архипастыря, даже когда человек погряз в грехах, часто не осознает последствия этого.

«Если мы грешим, живем по своей воле, то идем в далекую страну, теряя там свое богатство. Но человеку, который дает волю своим телесным страстям, иногда кажется, что он чувствует недовольство в себе от того, что просто не может дать волю своим страстям, если еще больше их освободит, еще больше будет им угождать, то это приведет ее к счастью и блаженству. Но все бывает наоборот: чем он больше грешит, тем становится хуже. Грех соблазняет человека и снимает благодатный покров с его души, от чего человек мучается, становится уязвимой для демонов, мира и пороков, человек становится мишенью», - предостерег Митрополит Онуфрий.

Его Блаженство подчеркнул, что блаженный тот человек, который даже низко упал, подобно блудному сыну, в конце приходит в себя и возвращается в отчий дом, к Богу.

«Блудный сын подумал и вспомнил, что было в отчем доме, и видя, что он сегодня сказал себе: «Встану и пойду». Вот это самое сделать: встать и пойти. Мы иногда понимаем, что неправильно живем, понимаем, что надо встать и пойти, но этого не делаем - у нас нет решимости, у нас нет мужества. А он встал и пошел. Путь к отчему дому из страны далекой был непростой, блудный сын был оборван, голодный, но одолел долгий путь», - отметил он.

В то же время Предстоятель УПЦ обратил внимание на милосердие Божие к нам, напомнив, как отец бежал с объятиями навстречу своему блудному сыну. «Милосердие Божие такое, что даже захудалого грешника, который возвращается в Отчий дом через покаяние, Бог встречает еще на расстоянии и говорит ему "немедленно лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги" (Лк. 15, 22)», - продолжил он.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий также отметил, что «двумя крыльями», которые принесли блудного сына в отчий дом, является именно пост и молитва. Пост и молитва являются теми двумя крыльями, которые приближают к Отчему дому.

«Постом и молитвой мы отрываемся от греха. Постом и молитвой мы преодолеваем путь, который должны пройти, чтобы достичь Отчего дома. И накануне Поста Церковь призывает нас, чтобы в это время мы особенно позаботились о том, что если мы далеко от Отчего дома, то нам надо встать и мужественно пойти, постом и молитвой преодолевая те трудности, которые встречаются на пути, очищая себя и приближаясь к Отчему дому», - призвал он.

При этом, как добавил Предстоятель УПЦ, даже оказавшись в самой отдаленной «стране» от Отчего дома - «не надо отчаиваться и представлять себе картину возвращения невозможной, надо мужественно встать и пойти, пойти пусть медленными шагами, но по направлению к Отчему дому».

«Один проходит этот путь за месяц, два, другой - за год, некоторые идут всю жизнь. Но если Господь находит человека на этом пути, на пути возвращения в Отчий дом, то такой человек уже имеет надежду на вечную жизнь и блаженство», - отметил Митрополит Онуфрий и пожелал жить по Божьим заповедям, а в случае их нарушений - мужества и твердости для возвращения к Отчему дому, к примирению с Богом.