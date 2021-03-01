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Украинцы не боятся реакции Путина на санкции – Данилов

01.03.2021 / 16:20
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что никакие шаги президента РФ Владимира Путина в ответ на санкции в отношении его кума Виктора Медведчука и Оксаны Марченко не напугают украинцев.

Об этом Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 26 февраля, сообщает Укринформ

Секретарь СНБО ответил на вопрос, существует ли угроза безопасности Украины в случае, если Путин пойдет на определенные шаги в ответ на решение СНБО.

Прямая речь: "То, что делает этот господин (Путин - ред.), начиная с 2014 года на территории нашей страны, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей... Чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны фактически. Да, она не объявлена, но это же происходит с 2014 года".

"Мы действительно не россияне. Если кто-то считает, что нас можно захватить, нас можно как-то унизить... Знаете, у нас такая генетическая воля к свободе, что мы неоднократно это доказывали и еще раз можем доказать".

Напомним: 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козакаи телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.

26 февраля СНБО принял максимальные санкции, которые позвляет законодательство, в отношении 10 должностных лиц, которые предали Украину.

За сутки 26 февраля на Донбассе 11 украинских военнослужащих получили ранения или боевые травмы.

Источник

санкции, Путин, Данилов
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