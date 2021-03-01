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Митрополит Антоний объяснил, что является истинным мужеством

01.03.2021 / 17:00
Митрополит Антоний объяснил, что является истинным мужеством
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний отметил, что большинство людей борется с ветряными мельницами, «уходит головой в работу, суету, тратит время на развлечения, таким образом убегая от настоящего и глубокого чувства. Мы всю жизнь бежим от любви…»

Истинное мужество – это способность любить другого человека, любить вопреки тому, что этот человек может исчезнуть из нашей жизни, вопреки скоротечности лет, вопреки логике и возрасту, времени и расстоянию.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Через множество жизненных ситуаций проходит человек, совершает те или иные поступки, принимает разные решения. Одни решения требуют больших усилий, времени, другие – меньших. Добиваясь намеченных целей, люди гордятся своей целеустремленностью, смелостью и считают достигнутые результаты чуть ли не главными победами и приобретениями в жизни. Но не все действия, требующие усилий, являются настоящими победами, олицетворением отваги. А вот то, что действительно называется мужеством, мы очень часто не замечаем, не придаем этому значения», — объяснил управделами УПЦ.

«Любить, осознавая всю зыбкость и временность земного измерения; любить, понимая, что можешь в любой момент потерять; любить без границ, самоотверженно… Такое чувство требует большого мужества и огромных душевных сил. Выше способности любить нет ничего на свете, и сильнее нет ничего. Струсившие убегают от настоящей любви, боятся полюбить. Они опасаются возможных потерь, разочарований, предательств, страданий и испытаний. А любовь всегда проходит через испытания, она закаляется в них как сталь. Закаляется, чтобы жить вечно», - рассказывает владыка.

Митрополит Антоний отметил, что большинство людей борется с ветряными мельницами, «уходит головой в работу, суету, тратит время на развлечения, таким образом убегая от настоящего и глубокого чувства. Мы всю жизнь бежим от любви…».

«Не проявляем должной любви к самым близким людям: родителям, детям, супругам, друзьям. Боимся быть высмеянными или непонятыми, боимся укоров и ран, боимся тревог и забот. Оттого сегодня уже многие предпочитают жить без семьи, детей, – так легче и комфортнее. Не любим мы и дальних людей, тех, кто ненароком встречается на нашем пути, но и они ведь неслучайны. Так и живет себе человек, никого не любя, и сам не замечает этого», — заключил управделами УПЦ.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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