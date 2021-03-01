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В Польше в результате ДТП погибли двое украинцев

01.03.2021 / 17:12
В польском Люблине в ночь на воскресенье, 28 февраля, в дорожно-транспортном происшествии погибли двое граждан Украины.

Об этом свидетельствует сообщение местной полиции

По предварительным данным полицейских, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и съехал с дороги.

При этом авто с силой ударилось о дорожный знак, после чего врезалось в дерево.

Дословно: "Транспортным средством пользовались двое граждан Украины в возрасте 22 и 24 лет. Несмотря на спасательные работы, жизни мужчин спасти не удалось. Работники полиции под надзором прокурора несколько часов работали на месте аварии.

Тела обоих мужчин были изъяты решением прокурора для вскрытия. Расследование объяснит обстоятельства и причины аварии".

Источник

Польша, ДТП
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