Виктор Медведчук: Акции неповиновения националистов – следствие беззакония власти и заигрывания с радикалами

Такое мнение в эфире телеканала «Россия-24» высказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в ответ на просьбу ведущего прокомментировать протестные акции в Украине.

«Господин Зеленский в последний год начал заигрывать с национал-радикалами, заигрывать с той частью, которая, кстати, на выборах не поддержала ни его партию, ни его лично. Он думал, что станет своим для национал-радикалов, для национал-демократов. Продолжил политику Порошенко «Армия, язык, вера», продолжил политику дискриминации русского языка, политику переписывания истории, ‒ отметил Медведчук. ‒ А ведь у этих людей есть свои кумиры и свои лидеры. И когда в действиях Зеленского им что-то не подошло, национал-радикалы высказались вот так критично, так радикально, как это мы видим сегодня».

По мнению политика, нет сомнений, что суд вынес справедливое решение в отношении Сергея Стерненко. Однако миллионы украинцев не единожды становились свидетелями того, как сам глава государства грубо нарушал нормы Конституции и законы Украины. Соответственно, радикально настроенные молодчики сочли себя вправе требовать от Президента Зеленского и в этот раз нарушить закон, не считаться с решением суда в отношении их соратника.

«Зеленский смог закрыть каналы, нарушив Конституцию; применить санкции к гражданам Украины, не имея права этого делать. Он пошел на эти нарушения. Так почему бы тогда не потребовать от Зеленского, чтобы он выпустил из-под стражи без решения суда того же Стерненко? – задал риторический вопрос Виктор Медведчук. ‒ Если можно нарушать закон в одном, значит, можно нарушать закон и в другом. Вот вам логика людей, которые видят, что Президент не дружит ни с Конституцией, ни с законами. Значит, пусть он делает так, как выгодно кому-то, под давлением силы и радикальных действий».

Политик уверен: власти изначально следовало продемонстрировать нетерпимость к правонарушениям и беспорядкам, устраиваемым радикалами. А также сохранить за собой монополию на применение силы.

«Надо соблюдать законы и Конституцию. Если бы власть боролась своевременно с нарушениями закона, то, может быть, ее последовательность имела бы другую оценку, ‒ допустил Медведчук. ‒ И еще, если бы Зеленский, как глава государства, правильно демонстрировал монополию на применение силы, то, возможно, не было бы и вот таких акций. Хотя это скорее не акции, а радикальное противостояние власти, чтобы Зеленский не забывался».

Также политик отметил, что Зеленскому следовало бы действовать в интересах всего украинского народа и строго в рамках закона, а не зарабатывать сомнительные политические дивиденды, потакая радикально настроенной уличной толпе.

«Президент должен отвечать интересам всего украинского народа, ориентироваться на интересы большинства украинского общества. А все неправомерные действия пресекать в соответствии с законом и с Конституцией, не нарушая действующее законодательство», ‒ заявил Виктор Медведчук.