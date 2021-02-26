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Центральная больница Франковска пока не принимает COVID-больных из-за перегрузки

26.02.2021 / 16:19
Ивано-Франковская Центральная городская клиническая больница (ЦГКБ), которая принимает больных коронавирусом, приостановила госпитализацию больных до 2 марта из-за повышенной нагрузки.

Об этом сообщило медучреждение на своей странице в Фейсбуке.

«КНП «Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета» с 25.02.2021 г. до 02.03.2021 г. ограничивает госпитализацию пациентов с COVID-19 в связи с перегруженностью коечного фонда», - сообщает медицинское учреждение.

В Ивано-Франковске больных коронавирусом принимают ЦГКБ, детская городская клиническая больница и городская клиническая больница №1.

Напомним, на Прикарпатье 10 больниц из 26, где принимают больных коронавирусом, загружены на 100%.

В области с 22 февраля усилены карантинные ограничения. По причине высокого роста заболевания COVID-19 ограничили работу общепита, позволили работу только навынос. На Прикарпатье закрыли кинотеатры, театры, ночные клубы и другие развлекательные заведения и запретили проводить любые массовые мероприятия. На въезде и выезде из населенных пунктов области развернули работу 16 блокпостов, из которых 5 будут работать круглосуточно.

Источник

коронавирус, Ивано-Франковск
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