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Бывший нардеп от БПП, латифундист Вадим Нестеренко обманул инвесторов и украл зерно у международной компании

26.02.2021 / 16:48
Вадим Нестеренко в 2011 году стал владельцем ООО «Днепропетровский мельничий комбинат» и присвоил зерно международной компании «Альфред С.Топфер Интернешенел Украина» на сумму более 3 миллионов долларов.

Об этом сообщает портал from-ua.

О подробностях сделки по купле-продаже ООО «Днепропетровский мельничий комбинат» рассказал в интервью порталу delo.ua бизнесмен и владелец одного из самых крупных аграрных холдингов Константин Паршин.

Именно структурам Паршина до 2011 года принадлежало одно из самых крупных мукомольных предприятий Украины. В конце 2010 года против предпринимателя возбудили сфальсифицированное уголовное дело, и практически синхронно появился крупный латифундист Вадим Нестеренко с предложением купить «Днепромлын». Следователи всячески подталкивали Паршина совершить сделку. Едва был подписан контракт, бизнесмена выпустили из СИЗО. Но и после вынужденной продажи, проблемы не закончились.

«Мы зашли в сделку и по ее условиям Вадим, после перехода к нему контроля над активами, взял на себя обязательства обеспечение "Днепромлыном" контрактов. В том числе — по возврату с хранения зерна крупной международной компании ("Топфер Интернешнл", — Delo.ua). Это было одно из ключевых условий сделки, так как на кону была репутация нашей бизнес-группы и наших партнеров. Кроме этого, на Вадима возложены определенные финансовые обязательства. Я был неприятно удивлен тем, что свои обязательства, как финансовые, так и по возврату зерна, Вадим не исполнил. Юридическое лицо, на котором были обязательства перед международной компанией на сумму 3 миллиона 200 тысяч долларов, было признано банкротом (ООО "Днепропетровский мельничий комбинат" — Delo.ua).  Естественно, наши партнерские отношения с международной компанией, которые мы выстраивали годами, были полностью прекращены, а нанесенный нам репутационный ущерб можно было назвать катастрофическим. После этого с аграрного рынка нам пришлось на какое-то время уйти», - рассказал Константин Паршин.

Обманутой компанией была "Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)", которая потеряла больше 3 миллионов долларов.

В Германии основателя корпорации Alfred C.Toepfer International называют "одним из самых успешных немецких коммерсантов всех времен" и в то же время считают одним из самых и выдающихся европейских благотворительных деятелей 20-го века.

С «Днепромлыном» «Топфер» сотрудничала с 2005 года, используя мощности украинского предприятия для хранения своего зерна. В 2009 году был составлен договор на хранение 11 805,357 тонн продукции на сумму в 18 миллионов 298 тысяч 303 гривны. Когда предприятие принадлежало структурам Константина Паршина, обязательства перед международной компанией выполнялись всегда в срок и в полном объеме. После того, как Паршина вынудили продать активы Вадиму Нестеренко, последний решил провести искусственное банкротство ООО «Днепропетровский мельничий комбинат», не выплачивать долги и не отдавать чужое зерно.

Нестеренко, Паршин
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