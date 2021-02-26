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Предстоятель УПЦ рассказал, почему Церковь не меняется тысячи лет

26.02.2021 / 16:17
Предстоятель УПЦ рассказал, почему Церковь не меняется тысячи лет
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий подчеркнул, что Церковь не может меняться в угоду политическим течениям, потому что она неизменна, как правда Божия

Церковь не может меняться, потому что правда Божия неизменна.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в видео, размещенном на Телеграм-канале епископа Виктора (Коцабы). «В тяжёлые времена богоборчества мы всегда старались вести людей к Богу, напоминать человеку, что он на земле - временный житель. Земля не является местом нашего постоянного проживания, это только место, где мы должны подготовить себя к вечности. И Церковь всегда напоминает об этом людям. Но те люди, которые не хотят этого знать или забыли об этом, хотят, чтобы мы забыли о вечности и занимались земными, политическими склоками, конец которых всегда бесславен. В политике сегодня «Осанна», завтра - «Распни!», - отметил Предстоятель УПЦ.

 Митрополит Онуфрий подчеркнул, что Церковь не может меняться в угоду политическим течениям, потому что она неизменна, как правда Божия.

 «Церковь никогда со своей дороги не сойдёт. И я хочу быть в этой Церкви, не хочу отпадать от Неё и того, что исповедует Церковь: любить людей, творить добро людям. А что они скажут за это про меня - Бог им судья. Я жил при советской системе, которая была намного более жестокой к Церкви, и всё равно мы шли своей дорогой, шли к Богу. Так что мы стараемся и сами идти дорогой любви и добра, и призывать к этому всех людей», - сказал Предстоятель.

Митрополит Онуфрий пожелал верующим всегда помнить, что «наш путь – за Христом, в горний Иерусалим. И на этом пути встречаются и будут встречаться преграды и трудности».

«Тот, кто идёт с верой, смирением, молитвой, победит эти трудности и достигнет своей цели. Так что не надо грустить, впадать в отчаяние, а нужно помнить, что Бог, когда посылает человеку испытание, прежде даёт ему силы для того, чтобы это испытание перенести. Господь дал нам испытания, которые есть сегодня, – значит Господь нас любит и уже дал нам силы, чтобы мы их перенесли и перетерпели», - заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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