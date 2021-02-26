Предстоятель УПЦ рассказал, почему Церковь не меняется тысячи лет

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Готовится ли самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко к транзиту власти?17.02.2021 / 05:40Последние новости рубрики
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В Генштабе Армении требуют отставки премьера, он назвал это попыткой переворота
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В мире от коронавируса умерли более 2,5 миллиона человек
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Первая страна в мире получила вакцину через механизм COVAX
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Смоленская катастрофа: комиссия заявляет, что самолет Качиньского был уничтожен взрывчаткой
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Саакашвили призвал грузинскую оппозицию "атаковать, атаковать и атаковать"
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В январе промпроизводство в Украине упало на 4% – Госстат
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Компенсации пенсионерам 75-80 лет: Кабмин перенес выплаты с июля на октябрь
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12:17
Наложен арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" - СБУ
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11:46
Тарифы на газ в марте: 8 компаний поставили цену ниже предельной
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Зеленский одобрил снижение НДС для аграриев до 14%
- 09:46
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Полиция отпустила всех задержанных во время акции на Банковой
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Из Десны подняли упавший с 20-метровой высоты грузовик, в реке 1000 литров дизеля
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В Нидерландах зафиксировали самое теплое 21 февраля за последние 120 лет
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В Киеве состоялось шествие памяти в честь героев Небесной Сотни
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На Сицилии началось извержение вулкана Этна
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Километровые пробки и отмененные авиарейсы: на Германию налетел зимний шторм
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Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
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Под ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания
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В Одессе произошел пожар в частной гостинице: есть погибший
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В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек
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