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Незаконные санкции украинского Президента в отношении Медведчука и оппозиционных телеканалов остаются топ-новостью в индийских СМИ

26.02.2021 / 16:12
Три украинских телеканала – «112 Украина», NewsOne и ZIK, вещание которых было заблокировано в результате санкций Президента Владимира Зеленского, создали новый медиахолдинг. Это стало ответом на незаконные действия властей в отношении оппозиционных СМИ.

Об этом пишет популярный индийский сайт PledgeTimes.

Издание отмечает, что некоторые представители украинской власти называют эти телеканалы «Тройка Медведчука», связывая их с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, в отношении которого украинские власти также ввели санкции.

«19 февраля СНБО объявил о введении санкций в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе ограничения распространились на все имущество Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко», – пишет индийский ресурс.

Также сообщается, что Медведчук назвал ограничения торжеством анархии и беззакония и подчеркнул, что Владимир Зеленский «перешел последние нравственные границы», ударив по самому дорогому ‒ его жене Оксане Марченко, но политик по-прежнему не собирается покидать страну.

После этих действий украинской власти сотрудники запрещенных телеканалов зарегистрировали ООО «Медиахолдинг Новости». По информации интернет-издания, учредителями нового медиа стали сто журналистов. По их мнению Президент не решится вводить новые санкции в отношении такого количества представителей средств массовой информации.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

санкции, Медведчук
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