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Козак оспаривает санкции против себя в Верховном суде

26.02.2021 / 15:48
Народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак оспаривает в Верховном суде указ, которым президент ввел против него санкции.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда

Речь идет об указе Владимира Зеленского от 2 февраля 2021 года "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Козак оспаривает приложение №1, согласно которому применены санкции против него.

Иск в суд поступил 24 февраля.

Это не первый иск, который поступил в суд относительно обжалования указа Зеленского о санкциях. До этого суд получил еще 3 исковых заявления.

В частности, постановлением от 9 февраля исковое заявление гражданина оставлено без движения и установлен истцу 10-дневный срок для устранения недостатков. Постановлением от 9 февраля отказано в открытии производства.

А 11 февраля суд вынес определение об открытии производства по иску гражданина. Дело назначено к рассмотрению на 15 марта 2021 года.

Постановлением от 16 февраля исковое заявление ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" оставлено без движения и установлен истцу срок для устранения недостатков.

Кроме этого, Верховный Суд постановлением от 23 февраля продлил на десять дней (со дня вручения копии постановления) срок на устранение недостатков по иску ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации".

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.

В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.

Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Источник

суд, Козак
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