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Тарифы на газ в марте: 8 компаний поставили цену ниже предельной

25.02.2021 / 11:46
Большинство газоснабжающих компаний по состоянию на утро 24 февраля обнародовали свои цены на март - 8 компаний установили цены ниже предельной (от 6,70 грн до 6,97 грн за кубометр).

Об этом сообщает ГазПравда.

"Лучшее предложение на март - 6,70 грн за кубометр - подготовила компания Megawatt. Это на 9 коп меньше, чем в феврале и январе. Только на 5 коп дороже - по 6,75 грн за куб - предложила компания "Агросинтез Трейдинг" - это на 7 коп выгоднее их февральского предложения.

На третьем месте с ценой 6,80 грн за кубометр - компания "Энергетические ресурсы Украины". Это на 10 коп меньше, чем в феврале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" предложила цену 6,86 грн за кубометр.

6,88 грн за куб предлагает "ЭВОДА ТРЕЙД", 6,90 грн - "Газпромпостач", по 6,97 - Волыньэлектро Сбыт и Закарпатье Энергосбыт, эти компании оставили свои цены на март на февральском уровне.

"Остальные поставщики (в том числе региональные газсбыты, аффилированные с облгазами) предложили 6,99 грн за кубометр.

Отметим, что газоснабжающие компании должны обнародовать стоимость газа за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего", - добавили в ГазПравде.

Напоминаем: газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила мартовскую цену на газ в размере 6,86 гривни за кубический метр с НДС и без стоимости распределения.

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды так же установлена на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Источник

газ, тариф
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