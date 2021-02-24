Зеленский одобрил снижение НДС для аграриев до 14%

Об сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, речь идет о крупном рогатом скоте, свиньях, молоке цельном, пшенице и ржи, ячмене, овсе, кукурузе, соевых бобах, сахарной свекле, семенах льна, рапсе, подсолнечнике и других масличных культурах.

"Закон направлен на обеспечение поддержки сельскохозяйственного товаропроизводства в Украине, привлечение инвестиций в отрасль и повышение конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что реализация норм закона снизит мотивацию налогоплательщиков к оптимизации налоговых обязательств по НДС по операциям с соответствующей продукцией, уменьшит потери бюджета и будет способствовать детенизации в сфере аграрного производства.

Напоминаем: Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3656, который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14%.

Эксперты считают, что принятый Радой законопроект противоречит принципам сотрудничества с МВФ и не соответствует положениям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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