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Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и РФ к концу 2023г - Кулеба

24.02.2021 / 12:17
Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и Российской Федерацией до конца 2023 года, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим "отрезаться" от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Киеве 23 февраля.

Кулеба указал, что этот шаг будет способствовать энергетической безопасности Украины, Европы в целом, в том числе и Литвы.

В свою очередь Ландсбергис выразил обеспокоенность Литвы в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к рынку Украины и что это может помочь развить небезопасную атомную электростанцию в Островце в Беларуси.

Источник

электросеть, Беларусь, Кулеба
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