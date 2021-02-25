Саакашвили призвал грузинскую оппозицию "атаковать, атаковать и атаковать"

Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на видеообращение Саакашвили в Facebook

Прямая речь: "Сегодня эта демократия окончательно сдулась".

Саакашвили осудил задержание в Тбилиси главы оппозиционной партии Единое национальное движение (ее в свое время основал Саакашвили – ред.) Ники Мелии и выразил надежду, что сделавшие это "будут сидеть очень долго".

Саакашвили верит, что "наша безоговорочная победа наступит очень скоро: возможно, понадобится год, неделя или месяцы".

Экс-президент Грузии считает, что один из богатейших людей региона Бидзина Иванишвили, "вместо того чтобы мирно передать власть, массово сфальсифицировал результаты выборов в 2020-м".

Происходящее в стране он назвал "политической расправой над несогласными".

Для справки: Саакашвили сейчас живет в Украине, имеет украинский паспорт и должность руководителя исполкома Нацсовета реформ.

Напомним, утром 23 февраля полиция Грузии взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", в которой находился лидер партии Никанор Мелия, и задержала его.

Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также участия в ней – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова". На прошлой неделе ему изменили меру пресечения в этом деле на арест, но сначала отложили взятие под стражу.

На арест с тревожными комментариями отреагировали ряд глав МИД и посольств.

Источник