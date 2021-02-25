Смоленская катастрофа: комиссия заявляет, что самолет Качиньского был уничтожен взрывчаткой

Об этом заявил 24 февраля в Сейме РП председатель Смоленской подкомиссии по переутверждению расследования Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши, депутат Сейма Антони Мацеревич.

"Главный тезис, а точнее правда, является таковой, что самолет был уничтожен в результате взрыва", - заявил Мацеревич.

Он добавил, что к этому привела "взрывчатка, найденная на элементах разбитого самолета".

Экс-министр сообщил, что не знает, кто мог подложить взрывчатку, поскольку это должна установить прокуратура, а не комиссия, не имеющая следственных полномочий.

Мацеревич отметил, что комиссия, перед 11-й годовщиной Смоленской катастрофы, намерена представить польской и международной общественной мысли "важную информацию" на тему отчета о причинах катастрофы.

"С точки зрения исследования, можно без этого (получения Польшей фрагментов разбившегося самолета из РФ - ред.) опубликовать отчет, поскольку мы владеем собранными образцами с разбитого самолета и образцами, на которых как в польских, так и в иностранных лабораториях найдены следы взрывчатки", - сказал Мацеревич.

Он раскритиковал бывшего члена Смоленской подкомиссии, датского эксперта Гленна Йоргенсена, который в интервью польскому еженедельнику Sieci недавно заявил, что не были приложены все организационные усилия для выяснения причин и факторов, приведших к катастрофе. Эксперт отметил, что Мацеревич ввел "хаос и конфликты» между членами подкомиссии. По его словам, члены комиссии по состоянию на прошлый год сами не видели окончательного отчета своей комиссии. В то же время, председатель комиссии отверг все обвинения, отметив, что Йоргенсен с сентября прошлого года не является членом комиссии, поскольку он не получил сертификат доступа к материалам с ограниченным доступом от службы военной контрразведки Польши.

Как сообщалось, в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года вблизи военного аэродрома "Смоленск-Северный" (РФ) разбился польский правительственный самолет с 96 пассажирами на борту. В авиакатастрофе погибли президентская чета Леха и Марии Качиньских, все военное командование польской армии, значительная часть польской политической, религиозной и общественной элиты страны.

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы и Межгосударственный авиационный комитет в Москве основными причинами катастрофы назвали ошибки экипажа польского самолета. Кроме того, польская комиссия значительную ответственность возложила на российских контролеров движения на аэродроме "Смоленск-Северный", которые подавали частично ложную информацию экипажа и не запретили посадку Ту-154М в аэропорту.

После прихода к власти в Польше в 2015 году правоконсервативной партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, новое правительство отменило рапорт своих предшественников, назвав его нелегитимным, и в феврале 2016 года возобновило Смоленское следствие. С тех пор была проведена эксгумация тел всех жертв катастрофы, а также еще раз исследованы все записи "черных ящиков" и элементы разбитого самолета на предмет обнаружения взрывчатых веществ. Образцы собранных материалов направлены в несколько международных лабораторий, которые должны подтвердить или исключить наличие остатков взрывчатых веществ.

В правящей партии PiS неоднократно возлагали ответственность за катастрофу на россиян, намекая на возможную причастность к катастрофе российской власти. Кроме того, они обвиняли в халатности членов правительства экс-премьера Дональда Туска, действия которых также могли повлиять на доведение до катастрофы.

Председатель комиссии Мацеревич пообещал, что конечный отчет по расследованию причин катастрофы будет обнародован так быстро, как это возможно.

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