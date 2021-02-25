Первая страна в мире получила вакцину через механизм COVAX

Об этом сообщается на сайте ЮНИСЕФ.

«Это чрезвычайно важное событие, поскольку прибытие вакцин от COVID-19 в Гану критически важно для прекращения пандемии. Единственный выход из этого кризиса - обеспечить доступность прививок для всех. Мы благодарим всех партнеров, которые поддерживают механизм COVAX, чтобы быстро и справедливо доставить безопасные и эффективные вакцины против COVID-19 во все страны», - говорится в совместном заявлении представителей ВОЗ и ЮНИСЕФ в Гане.

Как отмечается, на первом этапе Гана получила 600 тысяч доз вакцины AstraZeneca, которая лицензирована Институтом сыворотки Индии.

В стране с начала пандемии зафиксировали около 81 тысячи случаев заболевания COVID-19 и 580 смертей, но эти показатели могут быть заниженными из-за недостаточного уровня тестирования.

Инициированная ВОЗ программа COVAX призвана обеспечить справедливое распределение 2 млрд доз вакцин против коронавируса до конца 2021 года.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) согласовала план компенсации за серьезные побочные эффекты от применения вакцин от коронавируса гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX.

COVAX является международной инициативой, призванной обеспечить равный доступ к вакцине и иммунизации от коронавирусной болезни во всем мире. Это одна из трех составляющих глобального реагирования на пандемию, инициированного ВОЗ, Европейской комиссией и Францией. Сейчас инициативу поддержали 183 государства, включая Украину.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире зарегистрировано 112 739 376 случаев коронавируса, в частности 2 498 495 летальных, 88 308 972 человека выздоровели.

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