Войти | Зарегистрироваться
17:29

среда,
24 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

СБУ пресекла деятельность хакеров, взламывавших профили чиновников в соцсетях, в том числе, по заказам из РФ

24.02.2021 / 15:54
Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки, которые за деньги обеспечивали клиентам несанкционированный доступ к мессенджерам, аккаунтам в соцсетях и электронным почтовым ящикам пользователей.

Как сообщается на сайте СБУ, злоумышленники взламывали аккаунты мобильных мессенджеров и социальных сетей ряда должностных лиц Киевской области через подконтрольный виртуальный сервер. Задокументировано, что среди пострадавших от их действий - председатель одного из районных судов области.

По информации спецслужбы, владелец хостинга систематически выезжает за границу, в том числе в РФ. Его основной клиентурой были граждане РФ и украинские "частные детективы". Сейчас проверяется его возможная связь со спецслужбами страны-агрессора.

Стоимость услуг злоумышленника составляла до $3 тысяч в зависимости от сложности и объемов работы. Для анонимности расчеты производились в криптовалюте, а также на электронные кошельки запрещенных в Украине российских небанковских платежных систем.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование, банковские карты, образцы программного обеспечения, используемого для получения несанкционированного доступа. Все они будут направлены на экспертизу.

Ведется следствие по ст.359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрениях.

Источник

хакеры, СБУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.