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Митрополит Онуфрий назвал нового сербского Патриарха достойным и пожелал сил

19.02.2021 / 18:02
Митрополит Онуфрий назвал нового сербского Патриарха достойным и пожелал сил
Источник: Центр информации УПЦ
Новый Патриарх Сербский Порфирий избран Священным Архиерейским Синодом Сербской Православной Церкви 18 февраля

Добрые братские отношения, сложившиеся между Сербской и Украинской Православными Церквями, будут развиваться и укрепляться.

 Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий написал в своем поздравлении новоизбранному Патриарху Сербскому Порфирию (Перичу).

 «Вы поставлены на Предстоятельское служение Святейшей Сербской Православной Церкви в непростое время, когда всеправославное единство пребывает в глубоком кризисе, а христианские ценности во всем мире нивелируются и подменяются идеями ложного гуманизма. Однако, зная Вас как архипастыря достойного, делателя неукоризненного, верно преподающего слово истины (2 Тим. 2:15), а также как поборника сохранения канонического порядка в Православной Церкви, мы радуемся вместе со всей полнотой Святой Сербской Церкви о Вашем избрании и молимся о даровании Вам крепости и силы для совершения возложенного на Вас высокого и ответственного Предстоятельского служения», - отметил Митрополит Онуфрий в своем поздравлении.

 Новый Патриарх Сербский Порфирий избран Священным Архиерейским Синодом Сербской Православной Церкви 18 февраля.

 Владыка Порфирий родился в 1961 году в Бечее (Воеводина) и при крещении получил имя Првослав.

В Фомину неделю 1985 года в монастыре Высокие Дечаны он был пострижен в монашество своим духовным отцом, иеромонахом Иринеем (Буловичем).

Окончил Богословский факультет Белградского университета и аспирантуру в Афинах. Был игуменом монастыря Святых Архангелов в Ковиле, где трудился над исцелением молодых людей от наркозависимости и выступал с многочисленными лекциями, особенно против разнообразных деструктивных сект.

В 1999 году избран епископом Егерским, викарием Бачской епархии.

В том же году состоялась его архиерейская хиротония.

В 2004 году на Богословском факультете Афинского университета успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Способность к Богопознанию у апостола Павла по толкованию святого Иоанна Златоуста», а с 2014 года возглавляет Загребско-Люблянскую митрополию в сане митрополита.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий, Патриарх Порфирий
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