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Число умерших в Украине в декабре-2020 к декабрю-2019 подскочило на 42,9% – Госстат

19.02.2021 / 17:56
В Украине за 2020 год умерло 616,84 тыс. человек, что на 6,1% больше, чем за 2019 год, и родилось 293,46 тыс., что на 5% меньше, сообщил Госстат 18 февраля.

С учетом ранее обнародованных данных, в декабре прошлого года зафиксирован очень значительный рост числа умерших по сравнению с декабрем позапрошлого года – на 42,9%, до 67,66 тыс. человек.

Декабрь стал шестым месяцем в 2020 году, когда число умерших превысило аналогичные данные 2019 года: первым был июнь с 8,4%, вторым - август с 3,9%, третьим – сентябрь с 15,4%, четвертым – октябрь с 17,5%, а в ноябре эта негативная динамика достигла 35%.

Июньский показатель мог быть связан с необычно резким снижением смертности в мае-2020 – на 16,9% к маю-2019, и объясняться сильными колебаниями в статистике за май-июнь позапрошлого года.

Число новорожденных в декабре выросло по сравнению с декабрем позапрошлого года на 11,4% – до 24,56 тыс., тогда как в ноябре динамика была почти прямо противоположной – "минус" 11,7%, до 21,62 тыс.

Согласно данным Госстата, в целом население Украины на 1 января 2021 года оценивалось в 41 млн 588,35 тыс. человек, что на 314,06 тыс., или на 0,8% меньше, чем годом ранее.

Источник

Госстат, смертность
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