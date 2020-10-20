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Число умерших в Украине в августе-2020 к августу-2019 выросло на 3,9%, но за 8 мес. сократилось на 4,1% – Госстат

20.10.2020 / 17:59
В Украине за восемь месяцев этого года умерло 378,32 тыс. человек, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и родилось – 193,14 тыс., что на 7% меньше.

Об этом сообщил Госстат 19 октября со ссылкой на данные Минюста.

С учетом ранее обнародованных данных, в августе этого года зафиксирован рост числа умерших по сравнению с августом прошлого года – на 3,9%, до 44,01 тыс. человек.

Август стал вторым месяцем в этом году, когда число умерших превысило прошлогодние данные: первым был июнь с 8,4%, тогда как в июле число умерших сократилось на 1,3%.

В то же время июньский показатель мог быть связан с необычно резким снижением смертности в мае-2020 – на 16,9% к маю-2019, и объясняться сильными колебаниями в статистике за май-июнь прошлого года.

Госстат также сообщил, что оценочная численность постоянного населения Украины на 1 сентября этого года составила 41 млн 554,36 тыс. человек, сократившись за год на 0,6%, или на 252,19 тыс. человек.

Ведомство также указало, что миграционный прирост населения Украины за 8 месяцев этого года уменьшился на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,76 тыс. человек.

Источник

Госстат, смертность
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