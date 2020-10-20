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Украина может вернуться к жесткому карантину. Зеленский назвал условие

20.10.2020 / 18:12
Президент Владимир Зеленский заверил, что критической для медицинской системы ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Тогда в Украине введут жесткий карантин.

Об этом заявил Зеленский 19 октября на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций

Прямая речь Зеленского: "Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавируса. Если будем иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем 

Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывание граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещения и мероприятия".

Он призвал представителей церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим.

Напомним: 17 октября главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко утверждал, что Минздрав справится с количеством больных в 10 000.

16 октября в Украине зафиксировано наибольшее суточное количество больных COVID-19 – 6410 человек и наибольшее количество летальных случаев – 109.

Источник

коронавирус, карантин, Зеленский
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