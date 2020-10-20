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Судьи обсуждают возможных кандидатов в ВСП

20.10.2020 / 18:20
Служители Фемиды отмечают, что в кулуарах Верховного Суда (ВС) обсуждают кандидатуры будущих членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Утренее кофе в Верховном Суде без новостей не бывает. Сегодня больше всего обсуждались две важные темы. Первое - говорят о возможных кандидатах в члены Высшего совета правосудия (ВСП). Руководство видит членом ВСП только судью из Верховного Суда, но понимает, что этот вариант могут не принять на местах. Все думают, или нужно прокачивать будущего "кандидата" новыми интервью, выступлениями и резкими заявлениями, или искать подконтрольную замену в первой инстанции. Благо, там есть "надёжные и свои люди"", - сказано в сообщении.

В то же время авторы поста обращают внимание, что "тема с членами ВСП не горящая. Пока это тема для обсуждения и подумать, а на первом месте обсуждения - местные выборы".

"В палате Касационного административного суда мало кто горит желанием получить выборный иск. Ведь там, как обычно, растяжка на шпагат при принятии решений. А шпагаты - это судьба судей первой и апелляций, ведь они всегда с последствиями: жалобы в ВСП, обсуждение в прессе, митинги. Как следствие, мысли о больничных, как о единственном реальном спасении, не оставляют светлые умы великих", - подводят итог судьи.

судьи, местные выборы, ВСП, ВС
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