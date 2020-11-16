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Служители Фемиды задаются вопросом, кого будут избирать на предстоящем съезде судей

16.11.2020 / 18:15
Осталось меньше месяца до ХVІІІ съезда судей, который, согласно решению Совета судей Украины (ССУ) от 8 октября 2020 гола №59, пройдет 8-10 декабря 2020 года в Киеве.

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Съезд знаковый и очень важный, ведь на нем планируют избрать: четверых новых членов Высшего совета правосудия (ВСП); новый состав ССУ; судью Конституционного суда", - отмечают служители Фемиды.

По их словам, эти избранные люди будут задавать тренды, нарративы и идеологию в судебной власти на ближайшие годы. Им предстоит сопротивляться тем, кто хочет прогнуть судебную власть под себя. "Но кто эти люди?.." - задаются вопросом авторы поста.

"Нам известен полный список кандидатов на должности в ВСП. Всего их 20, и это самый маленький конкурс (5 человек на место). Большинство из них судьи местных общих судов, есть судьи в отставке, идут и судьи Верховного суда. И тут уже заговорили о проблемах юрисдикционных квот в ВСП. Скажите, а мы за квоты, или мы за избрание достойных людей, которые смогут отстоять судебную власть?.." - размышляют они.

Следующий вопрос, на который обращается внимание в сообщении: "А кто знает кандидатов в ССУ? Монич забросил идею, чтобы голосовать за кандидатов без их обсуждения. А кто знает, кого туда избираем? Ведь у РСУ, даже несмотря на их обрезанные права, при правильной организации работы есть возможность влиять на процессы. Кто будет влиять на нашу жизнь ближайшие годы?"

"Дальше - судья КСУ. Возможно, благодаря этому человеку наконец-то появится решение по закону "Об очищении власти", которому уже и в ЕСПЧ дали оценку. Возможно, именно голос этого судьи будет решающим в принятии решения о неконституционности такого тупого образования, как Большая палата. Вы готовы в очередной раз слить все эти должности под Данишевскую, Смоковича, Кравчука и их компанию?.. Готовы к тому, что потом эти "рекомендации к голосованию" будут измываться над вами и всей судебной властью?.." - обращаются судьи к коллегам.

судьи, ВСП, ВС, ССУ
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