В Винницкой области священник УПЦ совершил молебен для воинов, которые отправились в зону ООС

На Винничине настоятель храма преподобного Серафима Саровского поселка Бар Винницкой области протоиерей Александр Грежук совершил молебен для служащих Барской воинской части АО853, которые отправились в зону ООС.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии.

Священник пожелал всем крепкого здоровья, мудрости, терпения, всегда полагаться на волю Божию, а также скорейшего возвращения домой.

После молитвы протоиерей Александр окропил военных святой водой.

Как сообщалось ранее, священнослужители Северодонецкой и Александрийской епархии Украинской Православной Церкви совершили молебны для призывников в ряды Вооруженных Сил Украины.