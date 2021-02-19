Митрополит Онуфрий рассказал, в чем сила смирения

Смирение делает человека неприкосновенным для греха и дает силы преодолеть все испытания.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua,

об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди.

«Внешне, для человеческого ума смиренный человек кажется слабым, потому что он подчиняет себя Богу. Мол, мы свои принципы должны отстаивать, а не Божьи. На самом деле он подчиняется сильному Богу и таким образом, сам становится сильным. А человек, который подчиняется своей ничтожности, сам становится ничтожеством», - отметил Митрополит Онуфрий.

Он напомнил, что человек должен вести усердную борьбу с искушениями: и внутренними, и внешними. А выйти победителем из этой борьбы поможет именно смирение.

«Есть внутренние борения, что от человеческих помыслов, чувств, желаний, которые расходятся с заповедями Божьими. Человек старается им противостоять, а они против него борются. Есть внешние испытания, которые человек встречает в отношениях друг с другом, в отношениях с природой, с окружающим миром. Грех - это такие сети, которые опутывают не только отдельного человека, но и весь мир. Для того чтобы из сетей вырваться, чтобы они не запутали и не погубили человека, человек должен смиряться», - подчеркнул Блаженнейший.

По словам Митрополита Онуфрия, чтобы приобрести смирение, нужно не только на словах признавать себя хуже других людей, но и выполнять Божественные заповеди.

«Если человек по мере сил старается выполнять заповеди, этот человек идет по пути смирения. И он становится сильным. Он, может быть, сам этого не понимает, как его накрывает Божественная благодать и помогает переносить то, перед чем другие ломаются, и быть победителем над тем, что другие не могут победить», - сказал Предстоятель.

Он подчеркнул, что главная победа человека - над грехом, мешающим человеку в главном, в деле вечного спасения.

«Даже если кто-то будет смеяться над нами, не так относиться к нам, мы должны жить с Богом. Тогда будем сильными и сможем преодолеть все те препятствия, которые встают перед нами на земном пути, и в свое время сподобимся спастись на небе во Христе Иисусе Господе нашем», - подытожил владыка.