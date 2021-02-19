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Епископ УПЦ рассказал о причинах увеличения количества разводов в Украине

19.02.2021 / 19:50
Епископ УПЦ рассказал о причинах увеличения количества разводов в Украине
Источник: Центр информации УПЦ
Епископ Виктор обратил внимание, что решать кризисную ситуацию с институтом семьи в Украине возможно только совместными усилиями Церкви, общества и государства

Институт семьи в Украине сейчас находится в кризисном состоянии, что создает серьезные проблемы для всего общества, которые нужно решать только совместными усилиями Церкви, государства и гражданского общества.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Барышевский Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя статистические данные, согласно которым за последние 30 лет количество браков в Украине уменьшилось в 3 раза, а за прошлый год количество разводов составило до 70%, а заключения браков уменьшилось на 29%.

«Цифры действительно тревожные. Просто списать их на карантин нельзя, ведь тенденция к уменьшению количества браков наблюдается на протяжении всех лет независимости Украины. Именно поэтому очевидно, что проблема семьи уже сегодня стала одной из самых острых в нашей стране», - подчеркнул епископ Виктор.

Владыка назвал секулярность общества одной из причин, почему семейные ценности теряют свое значение и место в жизни украинцев.

«К сожалению, на данный момент Церковь не имеет того значения для общественных процессов, которое бы помогало существенно влиять на отношение к традиционным семейным ценностям. Кроме того, общий тренд современности направлен на отстранение от Церкви, а не наоборот. Вместе с тем, нетрудно заметить, что в регионах Украины с высоким уровнем религиозности (например, в западных областях) ощутимо меньшее количество разводов», - сказал архиерей.

Кроме того, по его мнению, отсутствие государственных программ для молодых семей и «чрезвычайно активная и агрессивная пропаганда ЛГБТ-ценностей и «свободного образа жизни» приводит к катастрофическому росту количества распавшихся семей.

Епископ Виктор обратил внимание, что решать кризисную ситуацию с институтом семьи в Украине возможно только совместными усилиями Церкви, общества и государства.

«Священнослужителям нужно постоянно подчеркивать молодым людям, что создание семьи - это большая ответственность, которая ложится на их плечи. Ответственность перед Богом и друг перед другом. Крепкая семья - это еще один кирпич в фундамент процветающего общества. Каждый наш шаг в деле укрепления института семьи, подкрепленный молитвой к Богу, непременно принесет ожидаемый результат», - подчеркнул владыка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ Виктор
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