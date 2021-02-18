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Безвизовых поездок для украинцев не будет еще несколько месяцев - посол Германии

18.02.2021 / 15:23
Украинцы еще несколько месяцев не смогут путешествовать в страны Евросоюза по безвизовому режиму. Но вакцинация от COVID должна ускорить открытие границ.

Об этом в ходе онлайн-встречи заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Мы все очень зависим от пандемии… то, что я знаю, мои коллегии в Германии работают над тем, чтобы украинские заробитчане могли приехать на фермы собирать фрукты и клубнику… Сейчас нам нужно найти другую легальную базу", - отметила Фельдгузен.

По ее словам, посольство Германии уже четыре раза заполняло анкету о коронавирусе в Украине, и последняя свидетельствовала о том, что здесь ситуация лучше, чем в Германии. И для этого оценивают не только две последние недели.

"Я боюсь, что это (ограничения на поездки, - ред.) будет еще несколько месяцев, но начало вакцинации будет помогать", - добавила Фельдгузен.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление полной мобильности и безвиза станет серьезным вызовом для Украины после пандемии COVID.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что вакцина от COVID станет новым безвизом.

Источник

Германия, безвиз
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