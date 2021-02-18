Польские СМИ уверены, что закрытие трех украинских телеканалов – это хорошо спланированная и подготовленная акция властей по атаке на оппозицию

Такое мнение выразил польский журналист в своей статье, опубликованной на сайте телеканала Belsat.

В материале уточняется, что пойти на такой непопулярный шаг украинского Президента вынудил тот факт, что рейтинги оппозиции в последнее время значительно выросли, а Зеленского и его политсилы – упали.

«Недавно опубликованные опросы, показывающие растущую популярность партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", заставили Президента Владимира Зеленского пойти в наступление на оппозицию. Один из его элементов – блокада связанных с этой партией телеканалов», – сообщает польский ресурс.

Автор статьи отмечает, что данная операция не была спонтанной, а готовилась долго и держалась в строжайшей тайне.

«Это совершенно новая тактика украинской власти, отличающаяся от всех предыдущих действий», – подчеркивает журналист и добавляет, что на такие действия не решился даже предшественник Зеленского Петр Порошенко.

Также польский ресурс пишет о том, что правомерность санкций украинского Президента вызвала сомнения не только у пострадавшей стороны, а и в окружения самого главы государства.

«Однако, и у сторонников Президента есть юридические сомнения в его решении. "Санкции против собственных граждан – крайний случай", – сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который был единственным членом СНБО, кто не поддержал решение Зеленского», – информирует автор статьи.

В заключение, он уточняет, что телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne имели совокупную аудиторию до 4%, то есть почти половину новостного телесегмента. Соответственно, исключение их из эфира повлечет за собой большие изменения на украинском медийном рынке.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, подписав незаконное решение СНБО, глава государства не задумываясь оставил без работы 1500 сотрудников трех телеканалов, 634 из которых – журналисты. Парламентарий подчеркнул, что он и его политсила будут защищать работников каналов, которые пострадали от беспредела и от узурпации власти, а также зрителей, которых ограничили в праве на получение объективной и справедливой информации.